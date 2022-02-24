برنامج الدوم.. خالد الشامى يفشل فى اجتياز اختبار التمثيل: «أداء مبالغ فيه» (فيديو)

بدأت منذ قليل، حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر قناة ON، ضمن المرحلة الأولى من المنافسات بين المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج.

وقدم المتسابق خالد الشامى عرضا فى مسابقة التمثيل أمام لجنة تحكيم مكونة من الفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد.

وفشل خالد الشامى فى اجتياز اختبار التمثيل ولم يحصل على أصوات أعضاء لجنة التحكيم، ومن جانبه قال المخرج مروان حامد: "أدائك كان فيه مبالغة"، وأوضح عمرو يوسف:" انت بتمثل حلو لكن الأداء كان فيه مبالغة وأتمنى نشوفك السنة الجاية".