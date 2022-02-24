أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعا كبيرا في الأسعار تأثرا بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وتوتر البورصات العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر .

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب تشهد ارتفاعا في أسعار الذهب بسبب توتر البورصات العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة للدستور أن أسعار الذهب ستشهد مزيد من الارتفاع طوال فترة توتر البورصات العالمية.

وشهدت أسعار الذهب وفق آخر تحديث:

عيار ١٨ ٧٤٢ جنيها

عيار ٢١ ٨٦٤ جنيها

عيار ٢٤ ٩٨٦ جنيها

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء شن "عملية عسكرية" في أوكرانيا، وسط بحث المستثمرين عن ملاذ آمن للاضطرابات الجيوسياسية.

وقال جون فيني، مدير تطوير الأعمال في "جارديان جولد أستراليا"، إن هناك هروبا كبير يحدث في الأسواق العالمية حاليًا نحو الأمان، ويبدو كالعادة أن الملاذ الآمن الحقيقي الوحيد هو الذهب في ظل تراجع أسواق العملات الرقمية".

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة ٢.١٪ إلى ١٩٤٩ دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ يناير ٢٠٢١، فيما سجلت العقود الآجلة تسليم أبريل ١٩٥١ دولارًا للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت الفضة بمقدار ٥٧ سنتًا، بنسبة ٢.٣٣٪، لتتداول عند مستوى ٢٥.١ دولار للأوقية، وصعدت العقود الآجلة للبلاديوم بمقدار ١٧.٢٧ دولار، بنسبة ٠.٧٪، لتتداول عند مستوى ٢٤٩٦ دولارا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للبلاتنيوم بمقدار ١٣ دولارًا، بنسبة ١.١٩٪، لتتداول عند مستوى ١١٠٧ دولار للأوقية.

وشهدت معادن أخرى ارتفاعات حادة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع النيكل بنسبة 3.2٪ إلى أعلى مستوى له منذ عام ٢٠١١ ليتداول عند ٢٥ ألف دولار للطن، بينما ارتفع الألمنيوم بنسبة 2.1٪ ليقترب من مستوى قياسي.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.