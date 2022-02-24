انفجارات واسعة تهز أوكرانيا عقب خطاب بوتين

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتًا إلى أن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. أصبحت مسألة وقت".

وقال بوتين إن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، مضيفًا أنه في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور.



وحث بوتين الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم، كما حمّل بوتين النظام الحالي في كييف مسئولية إراقة الدماء.



وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، مضيفًا أنه ليست لدي روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها.

روسيا بدأت غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا وإغلاق المجال الجوي

وقال وزير الخارجية الروسي، دميترو كوليبا، في تغريدة اليوم، إن روسيا بدأت غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا وتستهدف المدن بضربات بالأسلحة.

ووقعت هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا وبأن القوات الروسية قامت بعمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.



كما أبلغت عن إخلاء موظفين وركاب لمطار بوريسبيل في كييف، وقال كوليبا، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بدأ بوتين للتو غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا، وتتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات".

وأضاف: "هذه حرب عدوانية. أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر. يمكن للعالم أن يوقف بوتين ويجب عليه ذلك. حان وقت العمل الآن".

كما أغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الطيران المدني.



الناتو: هجوم روسيا المتهور على أوكرانيا تهديد خطير للأمن الأوروبي الأطلسي

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم، إن العملية العسكرية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شرق أوكرانيا تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الأوروبي الأطلسي.

وقال ستولتنبرج، في تغريدة عبر "تويتر": "إنني أدين بشدة الهجوم المتهور الذي شنته روسيا على أوكرانيا والذي يعرض أرواحًا مدنية لا حصر لها للخطر".

وأضاف: "هذا انتهاك خطير للقانون الدولي وتهديد خطير للأمن الأوروبي الأطلسي. سيجتمع حلفاء الناتو للرد على العدوان الروسي المتجدد".

الامم المتحدة تؤكد عواقب الحرب ستكون مدمرة لأوكرانيا

كما وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، نداء في اللحظة الأخيرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب "باسم الإنسانية"، بعد أن أعلن بوتين عن عملية عسكرية في شرق أوكرانيا.

وقال جوتيريش، بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا: "الرئيس بوتين، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا".

وأضاف أن عواقب الحرب ستكون مدمرة لأوكرانيا وبعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد العالمي.

بايدن: العالم سيحاسب روسيا

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن "العالم سيحاسب روسيا" على هجومها في أوكرانيا، محذرًا من أنه سيتسبب ب"خسائر بشرية كارثية"، واصفًا الهجوم الروسي بأنه "هجوم غير مبرر" .

كما ندد أيضًا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، بقوة بالهجوم الروسي "الطائش وغير المبرر" على أوكرانيا وقال إن أعضاء الحلف سيجتمعون لبحث التعامل مع عواقب "الأعمال العدوانية"‭ ‬التي أقدمت عليها موسكو.



ودعا روسيا إلى وقف عملها العسكري فورا واحترام سيادة أوكرانيا وسلامتها أراضيها.

وأضاف ستولتنبرج "سيجتمع أعضاء حلف الأطلسي للتصدي لأعمال روسيا العدوانية. نقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب والحلف سيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم".



وكان طلب قادة جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.



وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهما، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولتيهما".



تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.



ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الإثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.