أمريكا وبريطانيا يبحثان تنسيق الإجراءات الاقتصادية ضد روسيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، مع نظيرته البريطانية، ليز تروس، هاتفيًا، التنسيق الثنائي للإجراءات الاقتصادية ضد روسيا، على خلفية التطورات الأخيرة في أزمة أوكرانيا، وعلى رأسها قرار موسكو الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس - في بيان - إن بلينكن أدان خلال المحادثات "قرار الاتحاد الروسي الاعتراف بما يسمى "استقلال" الجمهوريتين المزعومتين اللتين يسيطر عليهما وكلاء روس في شرق أوكرانيا وإرسال قوات روسية إلى هاتين المنطقتين كقوة حفظ سلام".

وأضاف أن الجانبين "ناقشا التنسيق الثنائي المكثف بشأن وضع تدابير اقتصادية سريعة وشديدة ضد روسيا وتنفيذها".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم بلاده الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها والتزامها بالأمن الأوروبي، بحسب البيان.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في محادثات هاتفية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعمهما الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، مشددين على أهمية استمرار الوحدة عبر الأطلسي في مواجهة العدوان الروسي في أوكرانيا".

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن، هاتفيا اليوم، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أدانا بأشد العبارات قرار روسيا الاعتراف "باستقلال" الجمهوريات المزعومة في دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا والأمر بإرسال قوات روسية إضافية، وفقًا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.

واتفق وزير الخارجية والممثل السامي على أن انتهاك روسيا الصارخ للقانون الدولي يتطلب ردًا حازمًا من المجتمع الدولي، بدءًا من الإجراءات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرون في 22 فبراير.

وأكد الوزير مجددًا استعداد الولايات المتحدة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين، لفرض عقوبات وتدابير اقتصادية قوية إضافية في حالة حدوث غزو روسي آخر لأوكرانيا.