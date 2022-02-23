الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسى روسى: العقوبات الغربية ضدنا ستضرب الأسواق العالمية

أناتولي أنتونوف
أناتولي أنتونوف

أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أن العقوبات الغربية ضد بلاده ستضرب الأسواق العالمية، وستؤثر على رفاهية الأمريكيين، لكنها لن تجبر "موسكو" على تغيير سياستها الخارجية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "ما من شك في أن العقوبات المفروضة علينا ستضر بأسواق المال والطاقة العالمية، ولن تستثني الولايات المتحدة، حيث سيشعر المواطنون العاديون فيها بكل عواقب ارتفاع الأسعار"، مشددًا على أن العقوبات ضد روسيا لن تحل شيئًا.

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، أعلن الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، أمس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف ديونها السيادية ونخبتها، معترفًا بأن هذه الإجراءات ستضرب كذلك اقتصاد الولايات المتحدة.

كما أوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده تفرض 4 مجموعات من الإجراءات التقييدية ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ اليوم، مبينا أنها تشمل "عقوبات حظر كاملة" بحق مؤسسة "VEB" الروسية وبنكها العسكري، وتطبيق "عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي"، مضيفا: "ذلك يعني أننا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي".

وتابع أن الإجراءات الجديدة ستستهدف النخبة الروسية وأفراد عائلاتهم، مشيرًا إلى أن المجموعة الرابعة من العقوبات ستكون موجهة ضد مشروع "السيل الشمالي 2"، وسيتم تطبيقها بالتنسيق مع ألمانيا.

موسكو الولايات المتحدة روسيا الأسواق العالمية العقوبات الغربية

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وائل لطفي

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