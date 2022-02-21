«الغرف التجارية» تستضيف اجتماعات الدورة الـ 132 لمجلس الغرف العربية

استضاف الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم محمود العربي، اليوم الاثنين، اجتماعات اتحاد الغرف العربية للتجارة في دورته الـ132.

وأكد عبد الله المزروعى رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة العربية ورئيس اتحاد الغرف الإماراتية خلال جلسة مجلس الادارة على اهمية التعاون والتكامل التجارى والاقتصادى بين الدول العربيه موجهًا الشكر للمهندس ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجاريه المصريه لاستضافة اعمال الدوره 132لاتحاد الغرف العربية.

واستعرض رئيس الاتحاد العربى جدول أعمال الدورة الجديدة وأطلع الأعضاء على قرارات وتوصيات الدوره السابقه رقم 131 للمجلس والتى عقدت في “دبى” بدولة الامارات العربيه فى 8 يونيه 2021.

ومن جانبه، استعرض الدكتور خالد حنفى امين عام اتحاد الغرف العربيه نشاط الاتحاد والامانه العامه للاتحاد خلال عام 2021 حيث استمر الاتحاد والامانه العامه فى تعزيز التواصل بين الكيانات الاقتصاديه اقليميا ودوليا وتحديث وتوسيع شبكة علاقاتها مع الاطراف الاقتصاديه المعنيه دعما لمسيرة الاقتصاد العربى وقام الاتحاد بتنظيم العديد من المنتديات والندوات وورش عمل افتراضيه وحضوريه بالتعاون مع جامعة الدول العربيه الى جانب مشاركة الامانه العامه فى اجتماعات مجالس ادارات الغرف العربيه الاجنبيه المشتركه، كما استعرض الدكتور خالد حنفى خطة عمل المجلس والامانه العامه خلال عام 2022.