الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الغرف التجارية» تستضيف اجتماعات الدورة الـ 132 لمجلس الغرف العربية

المهندس ابراهيم العربي
المهندس ابراهيم العربي

استضاف الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم محمود العربي، اليوم الاثنين، اجتماعات اتحاد الغرف العربية للتجارة في دورته الـ132.

وأكد عبد الله المزروعى رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة العربية ورئيس اتحاد الغرف الإماراتية خلال جلسة مجلس الادارة على اهمية التعاون والتكامل التجارى والاقتصادى بين الدول العربيه موجهًا الشكر للمهندس ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجاريه المصريه لاستضافة اعمال الدوره 132لاتحاد الغرف العربية.

واستعرض رئيس الاتحاد العربى جدول أعمال الدورة الجديدة وأطلع الأعضاء على قرارات وتوصيات الدوره السابقه رقم 131 للمجلس والتى عقدت في “دبى” بدولة الامارات العربيه فى 8 يونيه 2021.

ومن جانبه، استعرض الدكتور خالد حنفى امين عام اتحاد الغرف العربيه نشاط الاتحاد والامانه العامه للاتحاد خلال عام 2021 حيث استمر الاتحاد والامانه العامه فى تعزيز التواصل بين الكيانات الاقتصاديه اقليميا ودوليا وتحديث وتوسيع شبكة علاقاتها مع الاطراف الاقتصاديه المعنيه دعما لمسيرة الاقتصاد العربى وقام الاتحاد بتنظيم العديد من المنتديات والندوات وورش عمل افتراضيه وحضوريه بالتعاون مع جامعة الدول العربيه الى جانب مشاركة الامانه العامه فى اجتماعات مجالس ادارات الغرف العربيه الاجنبيه المشتركه، كما استعرض الدكتور خالد حنفى خطة عمل المجلس والامانه العامه خلال عام 2022.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم لـ«غير الغرض السكنى» فى مجموعه

التراويح ومصلى السيدات.. بيان مهم من الأوقاف بشأن عمل المساجد فى شهر رمضان

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

الرئيس السيسى يشيد بدور الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا