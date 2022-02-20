الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا ترفع نحو 20 دولة من قائمة المناطق عالية الخطورة لعدوى كورونا

كورونا في المانيا
كورونا في المانيا

رفعت الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، نحو 20 دولة من قائمة المناطق عالية الخطورة لعدوى فيروس كورونا.

وجاء من بين هذه الدول إسبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وتونس والمغرب والهند، ولم تدرج الحكومة الألمانية دولا جديدة على القائمة.

يذكر أن ألمانيا تلزم القادمين من منطقة عالية الخطورة لكورونا من غير الملقحين، أو المتعافين بالدخول في حجر لمدة 10 أيام مع إمكانية إنهاء مدة الحجر بعد خمسة أيام على أقل تقدير في حال حصولهم على نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا.

وتنتهي مدة العزل تلقائيا بعد خمسة أيام بالنسبة للأطفال الذين لم يتموا عامهم السادس بعد.

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وائل لطفي

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