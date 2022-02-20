الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرتا دفاع ألمانيا وفرنسا تدعوان لتوسيع نطاق التعاون العسكرى فى أوروبا

وزيرة الدفاع الألمانية
وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرشت،

دعت وزيرتا دفاع ألمانيا وفرنسا لمواصلة توسيع نطاق التعاون العسكري في الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية تزايد التوترات الحالية، لاسيما في شرق أوكرانيا.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرشت، اليوم الأحد، في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، إن ألمانيا تعد شريكا محل ثقة وسوف تضخ مزيدا من الأموال في الجيش.
وتابعت الوزيرة الألمانية، في حلقة نقاش عن مستقبل السياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي: "سوف نزيد نفقات الدفاع باستمرار".

ورفضت لامبرشت مجددا طلب أوكرانيا بتوريد أسلحة إليها، وأوضحت أن المبادئ التوجيهية الألمانية التقييدية بشأن ضوابط تصدير الأسلحة مطبقة منذ وقت طويل، وقالت: "لدينا 80% تأييدا في ألمانيا لأجل هذه السياسة التقييدية".

وأشارت إلى أنه صار من الواضح أيضا أنه لا يتعين على جميع الحلفاء القيام بالشيء ذاته من أجل دعم أوكرانيا.

من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي: "إننا بحاجة لأوروبا أقوى في مجال الأمن والدفاع".

ولفتت إلى أن هناك حدودا للنفقات العسكرية في الاتحاد الأوروبي يمكن النظر إليها على أنها أقل مما هي عليه في الولايات المتحدة.

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وائل لطفي

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