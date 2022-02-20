الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تستعرض إنجازاتها أمام «صحة النواب».. اليوم

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

يستعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد 20 فبراير 2022، نتائج أعمال وإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها الطبية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، على لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة.

وسيتم استعراض أهم مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية، إضافة إلى استحداثها العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين داخل نطاق محافظاتهم، علاوة على تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية.

كما يستعرض رئيس هيئة الرعاية الصحية خطة عمل الهيئة خلال العام المالي القادم لتحقيق مستهدفاتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر وبجودة عالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، على دور مجلس النواب في وضع تشريعات تخدم القطاع الصحي للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، ومنها إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018، والذي يعد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بجودة عالمية، 

الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل مجلس النواب وزارة الصحة هيئة الرعاية الصحية

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