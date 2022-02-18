الجمعة 18 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مناع» نائبا لرئيس جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بالتزكية

المستشار أحمد مناع
المستشار أحمد مناع

شارك المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب في أعمال اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بحضور واسع لأمناء العموم البرلمانات العربية، جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي والمنعقد بالقاهرة.

وخلال الاجتماع فاز المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بمنصب نائب رئيس جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بالتزكية وبإجماع الحضور، ويعكس هذا الفوز تقدير وثقة الأمناء العموم للبرلمانات العربية بإمكانات وقدرات الأمانة العامة لمجلس النواب المصري الفنية والتشريعية برئاسة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.

ويقام  بالقاهرة فعاليات المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي خلال يومي 17 و18 فبراير 2022حول موضوع (التضامن العربي)، وسط مشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات العربية .

ويشارك رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر ومن المُقرر أن يُلقي رئيس مجلس النواب، كلمة البرلمان المصري، أمام المؤتمر حول سبل إحياء قيم التضامن العربي، كما سيشارك أعضاء الوفد البرلماني المصري في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي، ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر انتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إلى فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني.

الاتحاد البرلماني العربي هو منظمة برلمانية عربية تتألف من برلمانيين يمثلون البرلمانات العربية (المجالس النيابية ومجالس الشورى)، ويضم الاتحاد حالياً في عضويته اثنتين وعشرين شعبة برلمانية تمثل البرلمانات العربية، ويعمل الاتحاد البرلماني العربي على تحقيق جُملة من الأهداف أبرزها تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق جهود المجالس النيابية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية.

المستشار أحمد مناع الامين العام مجلس النواب جمعية الأمناء إتحاد البرلماني العربي المؤتمر ٣٢ المستشار الدكتور حنفي جبالي

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