الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة يوجه بنشر مبادرات الوزارة عبر التطبيقات الإلكترونية

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المعنيين بالوزارة بالتوسع في استخدام التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بجانب المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة في نشر المبادرات والمشروعات والبرامج التي تنفذها الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من الشباب المستخدمين لتلك الوسائل، ودعوتهم للمشاركة في أنشطة الوزارة المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الشباب للمشاركة في المشروعات المُنفذة، وضمن التحول الرقمي الذي تنتهجه الوزارة، والوصول إلى الشباب بشكل أسرع وأسهل من خلال الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها.

وفي ضوء ذلك، عقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع وحدة "تصدوا معنا"، بحضور محمد حسن معاون الوزير ، والدكتورة مى عجلان وأحمد صلاح أعضاء وحدة تصدوا معنا، ومشاركة عبر الفيديو كونفرانس لكل من فرح طوقان، مديرة العلاقات الحكومية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا، وباكستان لبرنامج "التيك توك"، وسارة الفغالي، مديرة العلاقات الحكومية والسياسات العامة لمصر وشمال أفريقيا، وهاني كامل، مدير المحتوى لمصر وشمال أفريقيا، رغدة العزب، مديرة العلاقات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم الاتفاق على البدء في نشر مبادرة "تصدوا معنا" لمواجهة الشائعات على تطبيق "تيك توك" بجانب مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك وتويتر وانستجرام" وكذا نشر هاشتاج جديد لدعم المنتخب المصرى لمباراته المقبلة أمام السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

وقدم مسئولو البرنامج عرضاً تقديمياً حول المحتوى والخدمات التى يمكن الاستفادة منها من خلال نشر مشروعات الوزارة ومبادراتها عبر التطبيق، والوصول إلى عدد كبير من المستخدمين، على أن يتم تقديم مقترح بشكل كامل يتضمن كافة بنود التعاون مع الوزارة، وآليات التنفيذ تمهيداً لتفعيل التعاون خلال الأيام المقبلة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظات الجمهورية المنصات الإلكترونية السيسي

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حوار مع فضيلة الإمام

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