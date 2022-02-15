ترتيب جدول الدورى المصرى بعد خسارة الزمالك من سموحة

يستعرض «الدستور» جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوز سموحة على الزمالك بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد برج العرب، بالجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أهدر الزمالك فرصة اعتلاء جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما جاء الهدف الأول لنادي سموحة، عن طريق اللاعب صديق كالابا فى الدقيقة 61 من المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج الصندوق، وضعها على يسار محمد عواد حارس مرمي الزمالك لتسكن الشباك، ثم أضاف اللاعب المغربي عبدالكبير الوادي الهدف الثاني لنادي سموحة من ركلة جزاء فى الدقيقة 78.

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بهذا الفوز وصل سموحة للمركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي والزمالك، بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 19 فى المركز الثاني بفارق الأهداف مع الأهلي.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك من سموحة