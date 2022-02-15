الزمالك يخسر بهدفين أمام سموحة فى الدورى المصرى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري المصري الممتاز.

افتتح صديق أوجولا التسجيل لصالح سموحة في الدقيقة 64 قبل أن يضيف عبد الكبير الوادي الهدف الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

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ارتفع رصيد سموحة عند 18 نقطة في المركز الثالث من 9 مباريات وتوقف رصيد الزمالك عند 19 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر، والذي يمتلك نفس رصيد النقاط لكن لديه مباراتين مؤجلتين.