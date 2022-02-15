الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الزمالك يخسر بهدفين أمام سموحة فى الدورى المصرى

جريدة الدستور

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري المصري الممتاز.

افتتح صديق أوجولا التسجيل لصالح سموحة في الدقيقة 64 قبل أن يضيف عبد الكبير الوادي الهدف الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

يهمك أيضًا | جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز سموحة على الزمالك

ارتفع رصيد سموحة عند 18 نقطة في المركز الثالث من 9 مباريات وتوقف رصيد الزمالك عند 19 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر، والذي يمتلك نفس رصيد النقاط لكن لديه مباراتين مؤجلتين.

 

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

الزمالك يخسر بهدفين أمام سموحة فى الدورى المصرى

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

تراجع أسعار النفط بعد إعلان روسيا انسحاب بعض قواتها من الحدود الأوكرانية

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال