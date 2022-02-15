مصرع طفل متسول صعقًا بالكهرباء في سيارة لبيع خطوط المحمول بقنا

شهدت منطقة البنزايون التابع لدائرة بندر قنا، الثلاثاء، مصرع طفل متسول صعقا بالكهرباء، في سيارة لبيع خطوط الهاتف المحمول.

البداية كانت بتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بمصرع "ك"، يبلغ من العمر 13 عامًا، صعقا بالكهرباء، في سيارة لبيع خطوط الهاتف المحمول في منطقة البنزايون.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجاري فحص الواقعة من قبل الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تحرير المحضر وتولي النيابة العامة التحقيقات.