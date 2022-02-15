صحيفة هندية تُشيد بالاكتشاف الأثرى فى «أبوصير»

أشادت صحيفة "ذا تايمز هب" الهندية بالاكتشاف الأثري الأخير في الجزء الغربى من جبانة «أبو صير»، وحيث اكتشفت البعثة الأثرية التشيكية، التابعة للمعهد التشيكى لعلم المصريات، خبيئة لمواد التحنيط.

ووصفت الصحيفة الهندية الاكتشاف الأخير" بالاكتشاف المثير للاهتمام"، لاسيما وتضم الخبيئة عددًا من لوازم ومواد التحنيط، وتم العثور علي الخبيئة، داخل بئر ضخمة بعمق أكثر من ١٤ مترًا، وتحتوي على مواد للتحنيط فريدة من نوعها، تتكون من ٣٧٠ إناء فخاري كبير الحجم، مقسمة إلى ١٤ مجموعة.

وقالت الصحيفة: كانت إكسسوارات ولوازم التحنيط جزءًا لا غنى عنه من طقوس الجنازة؛ لأنها تساعد على عملية التحنيط والاحتفاظ بجسد المتوفي للعبور إلى الحياة الاخرى.

محتويات الخبيئة

قالت الصحيفة: لقد تم العثور على 370 إبريقًا خزفيًا، حيث وجدوا مواد للتحنيط، وعلى سبيل المثال مادة الراتينج التي كانت أحد "المكونات" التي تمنع الأعضاء الداخلية المتوفى من التعفن، كما تم العثور على أربعة أباريق فارغة منقوشة باسم المالك، وتم العثور على جميع الأباريق في بئر 5.3 × 5.3 متر على عمق 14 مترًا.

وقالت الصحيفة: "هذا اكتشاف مثير للاهتمام، حيث تعود المكتشفات إلى عهد الأسرة السادسة والعشرين".

وتابعت: "بالمناسبة، هذا ليس الاكتشاف الوحيد المثير للاهتمام من مصرن وعلى سبيل المثال، في وقت سابق، تم العثور على جنين طفل داخ مومياء مصرية، كما اكتشف علماء الآثار أيضًا آلاف الألواح التي تصف الحياة اليومية للمصريين".

وكانت هناك أيضًا اكتشافات مروعة: "على سبيل المثال ، تم العثور على قبر به عشرين مومياء في أسوان، وفي الآونة الأخيرة ، ولأول مرة منذ آلاف السنين، تم افتتاح قبر أمنحتب الأول".

واختتمت الصحيفة" توضح هذه الاكتشافات وغيرها أن هناك الكثير لاستكشافه في مص،ر على الرغم من حقيقة أن الحفريات الأثرية استمرت لعقود حتى الآن.