الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة هندية تُشيد بالاكتشاف الأثرى فى «أبوصير»

الاكتشاف الأثري في
الاكتشاف الأثري في أبو صير

أشادت صحيفة "ذا تايمز هب" الهندية بالاكتشاف الأثري الأخير في  الجزء الغربى من جبانة «أبو صير»، وحيث اكتشفت  البعثة الأثرية التشيكية، التابعة للمعهد التشيكى لعلم المصريات، خبيئة لمواد التحنيط.

ووصفت الصحيفة الهندية الاكتشاف الأخير" بالاكتشاف المثير للاهتمام"، لاسيما وتضم الخبيئة عددًا من لوازم ومواد التحنيط، وتم العثور علي الخبيئة، داخل بئر ضخمة بعمق أكثر من ١٤ مترًا، وتحتوي على مواد للتحنيط فريدة من نوعها، تتكون من ٣٧٠ إناء فخاري كبير الحجم، مقسمة إلى ١٤ مجموعة.

وقالت الصحيفة:  كانت إكسسوارات ولوازم التحنيط جزءًا لا غنى عنه من طقوس الجنازة؛ لأنها تساعد على عملية التحنيط والاحتفاظ بجسد المتوفي للعبور إلى الحياة الاخرى.

محتويات الخبيئة 

قالت الصحيفة: لقد تم العثور على 370 إبريقًا خزفيًا، حيث وجدوا مواد للتحنيط، وعلى سبيل المثال مادة الراتينج التي كانت أحد "المكونات" التي تمنع الأعضاء الداخلية المتوفى من التعفن، كما تم العثور على أربعة أباريق فارغة منقوشة باسم المالك، وتم العثور على جميع الأباريق في بئر 5.3 × 5.3 متر على عمق 14 مترًا.

وقالت الصحيفة: "هذا اكتشاف  مثير للاهتمام، حيث  تعود المكتشفات إلى عهد الأسرة السادسة والعشرين". 

وتابعت: "بالمناسبة، هذا ليس الاكتشاف الوحيد المثير للاهتمام من مصرن وعلى سبيل المثال، في وقت سابق، تم العثور على جنين طفل داخ مومياء مصرية، كما اكتشف علماء الآثار أيضًا آلاف الألواح التي تصف الحياة اليومية للمصريين".

وكانت هناك أيضًا اكتشافات مروعة: "على سبيل المثال ، تم العثور على قبر به عشرين مومياء في أسوان، وفي الآونة الأخيرة ، ولأول مرة منذ آلاف السنين، تم افتتاح قبر أمنحتب الأول".

واختتمت الصحيفة" توضح هذه الاكتشافات وغيرها أن هناك الكثير لاستكشافه في مص،ر على الرغم من حقيقة أن الحفريات الأثرية استمرت لعقود حتى الآن.

صحيفة ذا تايمز هب الهندية جبانة أبو صير أول مومياء مصرية حامل محنطة البعثة الأثرية التشيكية خبيئة لمواد التحنيط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 410.16 مليون حالة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

اليوم.. محاكمة 22 متهما بـ«اللجان النوعية بحلوان الإرهابية»

متحف أمريكى يقدم معرض «زمن الفراعنة» ويؤكد: مصر القديمة أسرت خيال العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط نموذج للتعاون المثمر بين الدول

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى