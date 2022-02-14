الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس ٢٠٢٢

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الاثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس ٢٠٢٢ في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية

ويعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط".

وينعقد المعرض خلال الفترة من 14 الى 16 فبراير 2022 بأرض المعارض الدولية القاهرة الجديدة.

وعلى مدى ثلاثة أيام يطلق معرض ومؤتمر البترول والغاز والطاقة الرائد في شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط عامًا من الحوار الاستراتيجي حول الطاقة لرسم خارطة للانتقال الى مستقبل أكثر استدامة.

ويستضيف المؤتمر 11 وزيرًا على صعيد قطاع الطاقة على مستوى العالم بالإضافة إلى 19 مديرًا تنفيذيًا و8 أمناء عامين، بهدف مناقشة الأهداف طويلة المدى بشأن التحول الطاقي، عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي المستهدف على المدى القصير بأسواق الطاقة الإقليمية، إلى جانب تحقيق الاستدامة.

كما يشارك بجلسات المؤتمر، عددًا من المتحدثين البارزين منهم الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي مدير رابطة الطاقة الدولية، ومحمد باركيندو أمين عام منظمة "أوبك"، وعلي سبت بن سبت الأمين العامّ لمنظمة أوابك، وأسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، والسفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وعمر فاروق إبراهيم الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفريقيين (APPO)، وجوزيف ماكمونيغل الأمين العام لمنتدى الطاقة العالمي، والدكتورة هدى بن جنة علال المدير العام لمرصد الطاقة للمتوسط.