تزامنًا مع زيارتها لمصر.. من هى وزير خارجية ألمانيا «أنالينا بيربوك»؟

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وفرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة.

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى المستشار الألمانى "أولاف شولتز"، مؤكدًا ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا، وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات، حيث تعتبر مصر علاقات الشراكة مع ألمانيا بمثابة محور أساسي للعلاقات المصرية مع أوروبا، بالنظر لمكانة ألمانيا وثقلها كدولة أوروبية كبرى، وهو ما ظهر في الانخراط الألماني القوى وغير المسبوق من خلال شركاتها الكبرى في خطط التنمية الطموحة التي نفذتها مصر في السنوات الماضية، ومعربًا عن التطلع لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة، ارتكازًا على مكانة كلٍ من مصر وألمانيا وثقلهما الكبير ودورهما المحوري، كل في دائرته الإقليمية وعلى الساحة الدولية.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن وزيرة خارجية ألمانيا انالينا بيربوك.

أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخارجية في تاريخ ألمانيا.

هي أم لطفلين، ومتزوجة من المستشار السياسي دانيال هوليفليش.

تعرف بأنها سريعة الحركة، إضافة إلى اهتمامها الدقيق بتفاصيل السياسة.

نشأت بيربوك في مزرعة بالقرب من مدينة هانوفر الشمالية.

دخلت إلى السياسية مبكرًا عندما اصطحبها والداها إلى مظاهرات مناهضة للأسلحة النووية في الثمانينيات.

عندما كانت في سن المراهقة، شاركت في مسابقات الترامبولين، وفازت بثلاث ميداليات برونزية في البطولات الألمانية.

تقول دائمًا إن الرياضة علمتها الشجاعة.

درست بيربوك العلوم السياسية والقانون العام في هانوفر، قبل الحصول على درجة الماجستير في القانون الدولي العام من كلية لندن للاقتصاد.

بعد أن جربت العمل في الصحافة، انضمت إلى حزب الخضر في عام 2005 وترقت لتصبح رئيسة فرع براندنبورغ للحزب في عام 2009.