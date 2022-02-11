وزيرة الهجرة تكشف كواليس عودة مصرى من السعودية بطائرة إسعاف

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن رحلة عودة المواطن المصري أحمد جاد، من المملكة العربية السعودية إلى مصر، بعد مناشدة أسرته الدولة بإعادته إلى أرض الوطن بسبب دخوله في غيبوبة تامة ووجوده في أحد المستشفيات بالمملكة، منذ 29 أغسطس 2020.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن المواطن المصري في الداخل أو الخارج يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، منوهة بأن الاستغاثات تأخذها القيادة السياسية على محمل الجد.