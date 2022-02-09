حصاد الآثار: الكشف عن موقع أثرى بالجيزة وتعاون سياحى مع الأردن

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الأربعاء عن اكتشاف البعثة الأثرية التشيكية التابعة للمعهد التشيكي لعلم المصريات عن خبيئة مواد التحنيط أثناء أعمال الحفر الأثري داخل مجموعة من آبار الدفن التي تعود إلى عصر الأسرة 26 والتي تقع في الجزء الغربي من جبانة أبوصير.

الكشف عن خبيئة لمواد التحنيط في أبوصير

أوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الخبيئة تم العثور عليها داخل بئر ضخمة تبلغ قياساتها 5.3×5.3 متر، وعمق أكثر من 14 مترًا، تحتوي على مواد للتحَنيط فريدة من نوعها، تتكون من 370 إناء فخّاريًا كبير الحجم مقسمة إلى ١٤ مجموعة تضم كل مجموعة من ٧ إلى ٥٢ إناء.

https://www.dostor.org/3709801

تعاون سياحي وأثرى مع الأردن

واستقبلت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، الدكتور عماد حجازين، أمين عام وزارة السياحة والآثار الأردني، لمناقشة سبل تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة والذي تم توقيعه بين مصر والأردن في نوفمبر الماضي.

خلال الاجتماع، أكد الجانبان عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والتي من أبرزها ربط نقاط مسار العائلة المقدسة في كلا البلدين.

https://www.dostor.org/3709825

السياحة تعمل على الترويج إلى السياحة الميسرة

وأشارت وزارة السياحة إلى أنها تعمل على النهوض بنمط السياحة الميسّرة المعروفة بـ«سياحة ذوي الاحتياجات»، وحرصها على إتاحة المتاحف والمواقع الأثرية للسياحة الميسرة، وتسهيل عملية دخول وخروج ذوي الهمم، حيث تم تجهيز عدد من المواقع الأثرية لإتاحتها لذوي القدرات، إضافة إلى ورش العمل التي يتم تنظيمها لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم.

https://www.dostor.org/3709942