«الدفاع المدنى» تكشف تفاصيل انفجار هز أبوظبى

سيطرت فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية بشارع حمدان بالمدينة.

وأوضحت الهيئة - حسب وكالة الأنباء الإماراتية - أن "الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف".

وأضافت أنه "لم ينتج عن الحادث أي إصابات"، مؤكدة أن جميع الفرق المعنية "تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة".

وكانت العديد من المصادر الإعلامية أفادت بوقوع انفجار كبير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء الثلاثاء، فيما تم تداول مقطع فيديو يسمع فيه دوي انفجار ويظهر اشتعال حريق في أحد بنايات المدينة.