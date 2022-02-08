وزيرة التضامن: افتتاح حضانة أو أكثر فى قرى حياة كريمة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه خلال عام ونصف بلغ حجم تطوير الحضانات إلى ١٠٠٠ ومن المستهدف تصل إلى ٣٠٠٠ حضانة وذلك فى إطار حياة كريمة، مؤكدة أنه سيتم افتتاح حضانة أو أكثر فى قرى حياة كريمة، كما أن هناك زيادة فى الطلب على الحضانات خاصة فى المناطق المطورة ومنها الأسمرات.

وأضافت أن الرئيس وجه بتسهيل تراخيص الحضانات، وهو ما تعمل عليه الوزارة، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أداء الميسرات فهن أحد العناصر الهامة فى إنشاء وتطوير الحضانات.

وأعلنت وزيرة التضامن، أن الوزارة بصدد عمل وجبات غذائية اقتصادية للأسر الأولى الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأوضحت أن الدراسات التى أجريت أكدت أن نسبة تقزم الأطفال تصل إلى نحو ٢٠% وتزيد فى بعض المناطق، أما نسبة الإصابة بفقر الدم للأطفال ٢٧ % والأمهات ٢٥%، موضحة أن تكلفة سوء التغذية للأطفال حتى سن ٥ سنوات حوالي ٢٠ مليار جنيه سنويا.

جاء ذلك خلال فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك الطعام المصري، وذلك للمساهمة في تطوير مجال تنمية الطفولة المبكرة في مصر.