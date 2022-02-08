الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن: افتتاح حضانة أو أكثر فى قرى حياة كريمة

القباج
القباج

 

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه خلال عام ونصف بلغ حجم تطوير الحضانات إلى ١٠٠٠ ومن المستهدف تصل إلى ٣٠٠٠ حضانة وذلك فى إطار حياة كريمة،  مؤكدة أنه سيتم افتتاح حضانة أو أكثر فى قرى حياة كريمة، كما أن هناك زيادة فى الطلب على الحضانات خاصة فى المناطق المطورة ومنها الأسمرات.

وأضافت أن الرئيس وجه بتسهيل تراخيص الحضانات، وهو ما تعمل عليه الوزارة، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أداء الميسرات فهن أحد العناصر الهامة فى إنشاء وتطوير الحضانات.

وأعلنت وزيرة التضامن، أن الوزارة بصدد عمل وجبات غذائية اقتصادية للأسر الأولى الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأوضحت أن الدراسات التى أجريت أكدت أن نسبة تقزم الأطفال تصل إلى نحو ٢٠% وتزيد فى بعض المناطق، أما نسبة الإصابة بفقر الدم  للأطفال ٢٧ % والأمهات ٢٥%، موضحة أن تكلفة سوء التغذية  للأطفال حتى سن ٥ سنوات حوالي ٢٠ مليار جنيه سنويا.

جاء ذلك خلال فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك الطعام المصري، وذلك للمساهمة في تطوير مجال تنمية الطفولة المبكرة في مصر.

وزيرة التضامن خلال عام ونصف بلغ حجم تطوير الحضانات إلى ١٠٠٠ ألف ومن المستهدف تصل إلى ٣٠٠٠ حضانة وزيرة التضامن حجم تطوير الحضانات إلى ١٠٠٠ ألف ومن المستهدف تصل إلى ٣٠٠٠ حضانة وزيرة التضامن خلال عام ونصف بلغ حجم تطوير الحضانات إلى ١٠٠٠ ومن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

شهود قضية «شقة الزمالك»: «اشتبهنا فى أثرية التحف أثناء تنفيذ الحكم»

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

رياح وأمطار وصقيع على هذه المناطق

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس فقط

إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف .. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

8 سنوات لولاية رئيس الوزراء.. إحدى لجان الكنيست تمرر مشروع قانون جديد

فلسطين تطالب بعقوبات دولية على الاحتلال لوقف استيطانه

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس