ولي عهد أبوظبى يُعزى ملك المغرب هاتفيًا فى وفاة الطفل ريان

قدم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعازيه وصادق مواساته بوفاة الطفل ريان خالد أورام الذي فارق الحياة إثر سقوطه في بئر وبقائه عالقا فيه عدة أيام.

وقال آل نهيان - خلال اتصال هاتفي مع العاهل المغربي الملك محمد الخامس اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - "إنه تلقى ببالغ الحزن نبأ وفاة الطفل ريان الذي تابع قصته الإنسانية باهتمام خلال الأيام الماضية.. كما تقدم بالتعازي والمواساة إلى والدي الفقيد وأفراد أسرته وكل الشعب المغربي في هذا المصاب.. سائلا المولى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأشاد ولي عهد أبوظبي بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات وفرق الدفاع المدني والإنقاذ في المغرب خلال عدة أيام في محاولاتها لإنقاذ حياة الطفل رحمه الله.

من جانبه، أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره لولي عهد أبوظبي لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه مصاب الشعب المغربي جميعا، متمنيا له دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات كل الخير.

وكان أعرب رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن تعازيه في وفاة الطفل، ريان أورام، الذي تم انتشاله مساء السبت ميتا من بئر سقط فيه منذ 5 أيام رغم "مجهودات استثنائية وجبارة" لإنقاذه.

وقال أخنوش، في بيان أصدره عبر "فيسبوك": "تلقيت بحزن وأسى كبيرين خبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا".

وأضاف: "بهذه المناسبة الحزينة أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان. وأتوجه بالشكر لجلالة الملك نصره الله على الرعاية الخاصة التي أولاها لعملية إنقاذ الطفل ريان رحمة الله عليه".

وتابع رئيس الحكومة المغربية: "قد بذلت مختلف المصالح، محليا ووطنيا، مجهودات استثنائية وجبارة لإنقاذ الطفل ريان رحمة الله عليه، حيث استمرت عمليات الحفر لمدة 5 أيام، وسخرت لها جميع الإمكانيات الضرورية، لكن مشيئة الله كانت أكبر من الجميع".