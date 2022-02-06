إفريقيا تسجل حصيلة 10.9 ملايين حالة كورونا و241 ألف وفاة حتى الآن

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الإفريقي، تسجيل إجمالي إصابات القارة بفيروس كورونا 10 ملايين و900 ألف حالة، و241 ألفا و112 وفاة وسط تعافي 9 ملايين و917 ألف شخص.



وأظهرت البيانات الإحصائية اليومية الصادرة عن "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" بلوغ نسبة تحصين سكان افريقيا مناللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 10.1 في المائة فيما حصل 15 في المائة على جرعة واحدة و0.5 في المائة جرعة معززة فيما يؤشرعلى استمرار تباطؤ عملية التحصين.



وأوضحت، أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3.2 في المائة من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 في المائة من النسبة العالمية.



وبينت أن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة ب 8 دول وذلك منذ بدء الجائحة.



وكشفت عن إجراء 94 مليونا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

