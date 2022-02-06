برلمانية ألمانية تطالب بمعاقبة روسيا وإنهاء تشغيل خط أنابيب «نورد ستريم2»

دعت جسيكا روزنتال رئيسة اتحاد شباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي والعضو بالبرلمان الألماني (بوندستاج)، اليوم الأحد، إلى عدم تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" حال بقاء روسيا على نهجها الحالي.

وقالت روزنتال في تصريح لصحيفة "تاجستسايتونج" الألمانية: "إذا استمرت روسيا في التصرف على هذا النحو الذي تقوم به حاليا، لن يمكن بدء تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2".

وتابعت السياسية الألمانية الشابة: "الحكومة الاتحادية يجب أن توضح بشكل مستقل عن إجراءات الترخيص أنها ليست راغبة في ظل الوضع الحالي في المضي قدما في هذا المشروع".

وأضافت أن الإنهاء الفعلي لخط “نورد ستريم2” يجب أن يسري طالما أن روسيا تتصرف كمعتد ضد أوكرانيا.

يشار إلى أن هناك تخوفات في الغرب حاليا من أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا، في ظل زحف القوات الروسية بشكل كبير بالقرب من أوكرانيا. وينفى الكرملين ذلك.

ومن المحتمل أيضا أنه يتم إثارة مخاوف فقط من أجل دفع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتقديم تنازلات تتعلق بضمانات أمنية.

وكان لارس كلينجبايل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، صرح مؤخرا أن جميع الخيارات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، ولكنه لم يحدد إذا كان من الممكن أن يندرج خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 ضمن العقوبات المحتملة أم لا.

كانت الوكالة الفيدرالية الألمانية المسؤولة عن إصدار التراخيص لنقل الغاز إلى ألمانيا قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن تعليق الترخيص لخط نورد ستريم 2، لأنه يتعين من الناحية القانونية أن تكون الشركة المسؤولة عن تشغيل الجزء الألماني منه ألمانية.