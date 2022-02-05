موسيمانى يقود الفريق.. وحافلة الأهلى تتجه لملعب مباراة مونتيرى

غادرت حافلة الفريق الأول بنادي الأهلي مقر فندق الإقامة بعد إنهاء المحاضرة الأخيرة والتوجه إلى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي استعدادًا لمواجهة مونتيري المكسيكي في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمحاضرة بعد ظهور نتيجة المسحة سلبية ليتواجد مع بعثة الأهلي في أرض الملعب.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول قد أعلن عن تشكيل الأهلي لخوض مباراة «إف سي مونتيري» بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

