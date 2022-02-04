الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة ناعية المخرج جلال الشرقاوى: مبدع من طراز خاص

جريدة الدستور

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المخرج الكبير والفنان القدير جلال الشرقاوي، الذي توفى اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

وقالت عبدالدايم، في تصريح اليوم: "إن الراحل مبدع من طراز خاص، ونجح على مدار مشواره الطويل في نسج حكايات فنية راقية ستبقى خالدة في وجدان الجمهور، كما شارك في إعداد وتخريج أجيال من النجوم الذين لمعت أسماؤهم في سماء الفن، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته".

يذكر أن جلال الشرقاوي كان قد حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص في التربية وعلم النفس من جامعة عين شمس عام 1955، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958، ودبلوم إخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا عام 1960، ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962 قسم إخراج.. وعمل في أول حياته مدرسا للعلوم، وشغل خلال مشواره عدة وظائف، منها: مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومدير مسرح توفيق الحكيم، وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيس قسم التمثيل والإخراج وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية عامي 1975 و1979، وأستاذ متفرغ بالمعهد منذ عام 2006.

شارك خلال حياته في عدة فعاليات ومهرجانات مسرحية عربية منها: دمشق المسرحي، بابل المسرحي وغيرهما، وضع عدة مؤلفات هامة في مجال المسرح والسينما، وحصل على عدة جوائز وشهادات تقدير منها: جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 1994، وأخرج الكثير من الأعمال والمسرحيات الناجحة والتي استمر عرضها لفترات طويلة على المسرح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

المغرب: استمرار جهود إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر شمال البلاد

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

حقيقة إخلاء المدينة الجامعية لجامعة القاهرة وإلغاء الفصل الدراسي الثاني

أبرزهم مجدى يعقوب.. زيارات رسمية رفيعة المستوى للجناح المصرى بـ«إكسبو دبى»

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

تفاصيل تشييع جثمان جلال الشرقاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

بالصور ..مصر «تروّض» أسود الكاميرون وتصعد لنهائي كأس الأمم

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 46374 إصابة بكورونا.. ومخاوف من سرعة انتشار سلالة «BA2»

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى