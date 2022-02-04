وزيرة الثقافة ناعية المخرج جلال الشرقاوى: مبدع من طراز خاص

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المخرج الكبير والفنان القدير جلال الشرقاوي، الذي توفى اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

وقالت عبدالدايم، في تصريح اليوم: "إن الراحل مبدع من طراز خاص، ونجح على مدار مشواره الطويل في نسج حكايات فنية راقية ستبقى خالدة في وجدان الجمهور، كما شارك في إعداد وتخريج أجيال من النجوم الذين لمعت أسماؤهم في سماء الفن، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته".

يذكر أن جلال الشرقاوي كان قد حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص في التربية وعلم النفس من جامعة عين شمس عام 1955، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958، ودبلوم إخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا عام 1960، ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962 قسم إخراج.. وعمل في أول حياته مدرسا للعلوم، وشغل خلال مشواره عدة وظائف، منها: مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومدير مسرح توفيق الحكيم، وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيس قسم التمثيل والإخراج وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية عامي 1975 و1979، وأستاذ متفرغ بالمعهد منذ عام 2006.

شارك خلال حياته في عدة فعاليات ومهرجانات مسرحية عربية منها: دمشق المسرحي، بابل المسرحي وغيرهما، وضع عدة مؤلفات هامة في مجال المسرح والسينما، وحصل على عدة جوائز وشهادات تقدير منها: جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 1994، وأخرج الكثير من الأعمال والمسرحيات الناجحة والتي استمر عرضها لفترات طويلة على المسرح.