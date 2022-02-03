الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرارات النيابة فى حريق سيارة داخل محطة وقود بقنا

حريق سيارة
حريق سيارة

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، مساء اليوم الخميس، على حريق اندلع داخل سيارة أثناء تموينها بالوقود بإحدى محطات الوقود، ولم يسفر الحريق عن سقوط ضحايا أو مصابين.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بالسيطرة على حريق نشب فى سيارة أثناء تواجدها فى محطة وقود "المعنا"، دون إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لرفع البصمات واستعجلت تحريات المباحث للوقوف على أسباب نشوب الحريق، ومن المقرر أن تستمع لصاحب محطة الوقود والمسؤول عن السيارة المتفحمة.

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