الأربعاء 02 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الإماراتية: تدمير 3 مسيرات اخترقت أجواء البلاد

تدمير مسيرات اخترقت
تدمير مسيرات اخترقت الأجواء الإماراتية

أكدت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.

وتابعت «الدفاع»، في بيان، أنها قامت باعتراض وتدمير 3 مسيرات اخترقت الأجواء الإماراتية، مشيرة إلى أنها قامت باعتراض المسيرات الـ3 وتدميرها بعيدًا عن المناطق السكنية.

وكانت الشرطة أعلنت سابقًا أن انفجارًا وقع في 3 صهاريج لنقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريقًا بسيطًا في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، مضيفة أنه لم تسجل أضرار عن الحادثين.

وذكرت «فرانس برس» أن السلطات الإماراتية ترجح أن يكون المطار استهدف بطائرات مسيّرة، وهذا ما ألمحت إليه وكالة أنباء الإمارات التي قالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة، يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار «درون».

وباشرت السلطات المختصة في الإمارات تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، بحسب الوكالة الرسمية.

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