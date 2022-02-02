الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تؤكد وقوفها إلى جانب الإمارات ضد أى تهديد لأمنها

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، عن تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب الإمارات ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من رئيس الوزراء الباكستاني، حيث شدد الأخير على ضرورة التحرك الدولي الجماعي لمواجهة التهديد الذي تشكله ميليشيات الإرهاب واتخاذ موقف دولي حازم للتصدي للإرهاب بكل أشكاله.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لرئيس وزراء باكستان لموقف بلاده وما أبداه من مشاعر تضامن صادقة تجاه دولة الإمارات.
وفي السياق نفسه، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالاً هاتفيًا من عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية، أدان خلاله الهجمات الإرهابية الأخيرة لميليشيات الحوثي على دولة الإمارات.
وأكد الدبيبة، تضامن بلاده مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، فيما أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لموقف ليبيا المتضامن مع دولة الإمارات وما أبداه الدبيبة من مشاعر أخوية تجاه دولة الإمارات و شعبها.

وقالت الولايات المتحدة إنها سترسل طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات في أعقاب هجمات صاروخية نفذتها جماعة الحوثي اليمنية، وشملت هجوما تم إحباطه على قاعدة تستضيف قوات أمريكية.

وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء بأن واشنطن سترسل المدمرة يو.إس.إس كول المسلحة بصواريخ موجهة لمرافقة البحرية الإماراتية قبيل زيارة السفينة لأبوظبي. 

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان "أبلغ الوزير ولي العهد أيضًا بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديدات الحالية، وكرسالة واضحة على أن الولايات المتحدة تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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