استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ففي بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5875 حالة إصابة جديدة و33 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 939 ألفا و212 حالة.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 ألفا و508 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و94 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و42 ألفا و469 والوفيات إلى 100 ألفا و125 حالة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و618 ألفا و402 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 198 ألفا و111 حالة إصابة، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2874 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1104 حالات إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 221 ألفا و919 حالة، بإجمالي وفيات 1561.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، تسجيل 1834 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 442 ألفا و186 حالة إصابة، وإجمالي حالات الوفاة إلى 2107 وفيات.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 9475 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و225 ألفا و997 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 12611 حالة تعافي ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 57 ألفا و 783 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وسجلت كوريا الجنوبية 17 ألفا و532 إصابة، مسجلة بذلك أعلى رقم من الإصابات اليومية بالفيروس منذ بدء الجائحة، وسط استمرار المخاوف من الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن الحصيلة الجديدة المعلنة ترفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 828 ألفا و637 إصابة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/، كما سجلت البلاد 20 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6732 وفاة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 54 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 106 آلاف و15 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.



وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 آلاف و44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و432 ألاف و534 إصابة، إلى جانب تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 22 ألفا و157 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.



وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 ألفا و265 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و162 ألفا و 773 حالة والوفيات إلى 14 ألفا و945 حالة.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2085 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 366 ألفا و433 حالة والوفيات إلى 8046 حالة.



وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 40 حالة واردة من الخارج ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 ألفا و 735 إصابة، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 851 وفاة.. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.



وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 16 ألفا و842286 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 52 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14 ألفا و737 حالة.



وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 121 ألفا و299 حالة والوفيات إلى 3015 حالة.



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 ألفا و852 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 702 ألفا و188 حالة والوفيات إلى 5846 حالة.



وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5952 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 332 ألفا و581 حالة والوفيات إلى 2028 حالة.



وفي باكستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7978 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و417 ألفا و991 والوفيات إلى 29 ألفا و248 حالة.



وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 18 ألفا و268 حالة إصابة جديدة بالمرض و10 حالات وفاة، ليصل إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في التشيك حتى الآن إلى 2 مليون و989 ألفا و436 حالة، وتبلغ الوفيات 37 ألفا و184 حالة.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 306 حالات إصابة جديدة، و6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 133 ألفا و524 حالة، وتبلغ الوفيات 544 حالة، بحسب صحيفة /ذا لواتيات تايمز/ المحلية.



وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 368 حالة إصابة جديدة و3 حالات وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 162 ألفا و111 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 7 آلاف و408 حالات.



وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 13 ألفا و282 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 21 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و345 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 17 ألفا و817 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.



وفي زامبيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 304 آلاف و656 حالة والوفيات إلى 3914 حالة.