الروائي إبراهيم فرغلي في لقاء حول تجربته مع الكتابة بمعرض الكتاب اليوم

يحل الكاتب الروائي إبراهيم فرغلي، في ضيافة الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يستمر حتي السابع من فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية. حيث يعقد في السادسة من مساء اليوم الأحد، لقاء مفتوح مع "فرغلي" تحت عنوان "تجربتي في الكتابة"، يحاوره ويديره الكاتب طارق إمام. وذلك في قاعة الصالون الثقافي بلازا بصالة 1.

والكاتب الروائي "إبراهيم فرغلي"، سبق وصدرت له روايات: شامات الحسن، جنينة في قارورة، ابتسامات القديسين، مغامرة في مدينة الموتي، جزيرة الورد، معبد أنامل الحرير، أشباح الحواس، مصاصو الحبر، كهف الفراشات، قارئة القطار، أبناء الجبلاوي، والتي فاز عنها بجائزة ساويرس للكتاب الكبار في الرواية.

ــ زاهي حواس يناقش كتابه "الملك الذهبي"

في سياق متصل، تعقد في الثانية عشرة من ظهر اليوم أيضا، ندوة لمناقشة كتاب "الملك الذهبي .. عالم توت عنخ آمون"، والصادر عن الدار المصرية اللبنانية، لعالم الآثار الدكتور زاهي حواس، ويناقشه الدكتور وليد طوغان، وتدير اللقاء الكاتبة نشوي الحوفي. وذلك في قاعة المكتبة الأدبية بلازا بصالة 1.

ويتناول الدكتور زاهي حواس في كتابه "الملك الذهبي"، قصة الملك توت عنخ آمون الذي أصبح ملكاً حيث كان مجرد طفل عندما اعتلى عرش الأرضيين ومات قبل أن يصل إلى ريعان شبابه.

والكتاب يحتوي على صور وقطع تحكيعن العصر الذهبي وهي فترة الأسرة الوطنية 17، والتي في عصرها كانت ممتلكات مصر ومستعمراتها في أمان تام وتحت سيطرتها. وظهرت على الأحداث إحدى الشخصيات المهمة وهي "إخناتون" ذلك الملك المنشق الذي اعتبروه البعض قديسا وكانت زوجته هي الجميلة نفرتيتي بينما يحتمل أن يكون توت عنخ آمون أحد أبنائه. الكتاب مليئ بالأسرار والمفاجآت لمن تبهره العصور الفرعونية.

ــ "إذا رجت الأرض" في ملتقي الإبداع القصصي

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفى إطار أنشطة الصالون الثقافي بالمعرض ــ ملتقي الإبداع في القصة القصيرة، تعقد في الثانية عشر، من ظهر اليوم الأحد، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "إذا رجت الأرض"، للكاتب إسماعيل فتح الباب، ويناقش المجموعة الناقد الدكتور الكاتب دكتور سيد نجم والكاتب هشام علون، ويدير الحوار الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.

ــ "بساتين البصرة" في ملتقي الإبداع الروائي

يليها في الثانية ظهر اليوم أيضا، لقاء مفتوح مع الكاتبة منصورة عز الدين، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي بالمعرض ــ ملتقي الإبداع في الرواية، حيث يتناول اللقاء مناقشة رواية "بساتين البصرة"، للكاتبة منصورة عز الدين، ويشارك في مناقشة الرواية كل من: الناقد الدكتور محمد الشحات، والناقدة دكتورة أماني فؤاد. ويدير اللقاء الكاتب إيهاب الملاح.

انطلاقًا من حلم وَرَد عابرًا في كتاب «تفسير الأحلام الكبير» المنسوب للإمام محمد بن سيرين، تُشيِّد منصورة عز الدين عالمًا آسرًا يدمج الماضي بالحاضر وتتلاشى فيه الحدود بين الذات والآخر.

رحلة حافلة بالأسئلة والشكوك، يبحث خلالها البطل هشام خطَّاب عن الشيء في سواہ، ويقتفي أثرَ ذاته خارجها، علّه يقبض على لمحةٍ منها في كل ما عداها، فيما تقتنص الكاتبة من كلمات وحيوات الآخرين منمنمات تشكِّل عبرها ملامح حياته.

في «بساتين البصرة»، يَشِفّ الزمان وتضيق المسافات بين أبطال عالقين في لعبة مرايا تتصادى مع مقولة الرواية: «الزمن نهرٌ سَيَّال والمكان وَهْم. مكاننا الحقيقي موطن أرواحنا».

يذكر أن منصورة عز الدين؛ كاتبة وروائية مصرية، صدر لها أربع روايات وثلاث مجموعات قصصية. وصلت روايتها «وراء الفردوس» إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2010، كما فازت روايتها «جبل الزمرد» بجائزة أفضل رواية عربية من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2014.

نالت مجموعتها القصصية «نحو الجنون» جائزة أفضل مجموعة قصصية مصرية من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2014، ووصلت مجموعتها القصصية «مأوى الغياب» إلى القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة العربية عام 2018، والقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد؛ فرع الآداب لعام 2020. تُرجمت أعمالها إلى أكثر من عشر لغات.