«تسمم الهواء».. الحكومة تكشف أخطر 3 شائعات في عام 2021

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن المركز لم تقتصر مهمته على الرد على الشائعات، وإنما نمى قدرته على التنبؤ بالشائعة، بهدف نفيها وتقديم المعلومات الصحيحة فور ترويجها، كما كشفت عن أخطر شائعات في عام 2021، وظاهرة الشائعات المتكررة.

وأضافت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه اتضح في عام 2021 الترويج لشائعات أكثر تعقيدًا وتحورًا عن ذي قبل، وأخرى متكررة بأكثر من شكل.

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