استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بكورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم،اليوم السبت، تسجيل ارتفاع في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا المستجد.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة: ففي ألمانيا، أعلن معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية تسجيل 189 ألفا و166 إصابة جديدة بفيروس كورونا و182 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9 ملايين و618 ألفا و245 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 117 ألفا و666 حالة وفاة.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 37 ألفا و351 إصابة جديدة و149 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و17 ألفا و961 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 100 ألف و31 حالة وفاة.

وفي بلجيكا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 48 ألفا و201 إصابة جديدة و19 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و55 ألفا و925 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 28 ألفا و957 حالة وفاة.

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 47 ألفا و220 إصابة جديدة و7 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و971 ألفا و107 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات 37 ألفا و168 حالة وفاة.

وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 80 ألفا و994 إصابة جديدة و44 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و502 ألف و437 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 18 ألفا و686 حالة وفاة.

وفي تايلاند، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 8 آلاف و618 إصابة جديدة و19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و424 ألفا و90 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 22 ألفا و148 حالة وفاة.

وفي أستراليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 39 ألفا و38 إصابة جديدة و96 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و523 ألفا و265 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3632 حالة وفاة.

وفي باكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7 آلاف و963 إصابة جديدة و27 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و410 آلاف و33 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و219 حالة وفاة.

وفي كازاخستان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 11 ألفا و753 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و216 ألفا و522 إصابة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 13 ألفا و194 حالة وفاة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 ألفا و274 إصابة جديدة و41 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و145 ألفا و508 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات 14 ألفا و911 حالة وفاة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 ألفا و540 إصابة جديدة و34 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 811 ألفا و122 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6712 حالة وفاة.

وفي الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة إنه تم تسجيل 37 إصابة محلية و22 حالة إصابة لوافدين من الخارج، وذلك خلال 24 ساعة.

وأضافت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها؛ ليستقر العدد الإجمالي لحالات الوفاة التي سجلتها الصين منذ بداية الجائحة عند 4 آلاف و636 حالة وفاة.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 45 ألفا و115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و437 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و873 ألفا و561 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 305 آلاف و240 حالة وفاة.

وفي أرمينيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 2594 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 364 ألفا و348 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و41 حالة وفاة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت 17 ألفا و382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 3 ملايين و528 ألفا و796 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 53 ألفا و871 حالة وفاة.

وفي أفغانستان، أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 161 ألفا و290 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 7405 حالات.

وفي نيوزيلندا، سجلت السلطات الصحية 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 16 ألفا و146 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 52 حالة وفاة.

وسجلت النمسا 34 ألفا 748 إصابة و16 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و801 ألف و40 حالة والوفيات إلى 14 ألفا و77 حالة.

وسجلت سلوفاكيا 15 ألفا و118 إصابة ووفاة 17 شخصا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 987 ألفا و63 مصابا والوفيات إلى 17 ألفا و796 حالة.

وسجلت سلوفينيا 14 ألفا و878 إصابة ووفاة 9 أشخاص؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 688 ألفا و336 مصابا والوفيات إلى 14 ألفا و878 حالة.

وسجلت ليتوانيا 11 ألفا و666 إصابة ووفاة 12 شخصا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 663 ألفا و810 حالات، والوفيات إلى 7845 حالة.

وسجلت منغوليا 2057 إصابة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 440 ألفا و352 حالة، ولم تسجل البلاد أية حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 2104 حالات.

وسجلت إستونيا 7124 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 326 ألفا و629 حالة، ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات عند 2025 حالة.

وسجلت السلفادور 901 إصابة ووفاة 7 أشخاص؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 133 ألفا و262 مصابا والوفيات إلى 3884 حالة.

فيما سجلت تايوان 48 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 ألفا و681 حالة، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة؛ ليظل عدد الوفيات عند 851 حالة.