السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا دفاع أمريكا وفرنسا يبحثان تعزيز «الناتو» وسط أزمة أوكرانيا

لويد أوستن
لويد أوستن

بحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيرته الفرنسية، فلورنس بارلي، خلال اتصال هاتفي استمرار الحاجة إلى تعزيز حلف شمال الأطلسي "الناتو" وسط أزمة أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي - في بيانٍ اليوم السبت - إن الجانبين "تشاركا المخاوف بشأن التصعيد الروسي على الحدود الأوكرانية وفي بيلاروسيا، وأعربا عن دعمهما لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، كما ناقشا استمرار حاجة حلفاء الناتو لإظهار الوحدة وتعزيز الحلف في مواجهة العدوان الروسي المحتمل".

وأضاف المتحدث أن "أوستن"، شكر "بارلي" على الدور القيادي لفرنسا فيما يتعلق بالردع في الجناح الشرقي للناتو وفي جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، كما أعرب عن تعازيه لمقتل العسكري الفرنسي، ألكسندر مارتن، في مالي الأسبوع الماضي، بحسب ما جاء في البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبنتاجون.

واشنطن أوكرانيا أمريكا فرنسا الولايات المتحدة

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