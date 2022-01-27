الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا ترفض تدخل الاتحاد الأوروبى فى شؤونها

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

أدانت سوريا، ما وصفتها بـ"الأكاذيب" التي تضمنها بيان المجلس الأوروبي حول سوريا، مشددة على أنها لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية قوله، إن دمشق "تستهجن المواقف والأكاذيب التي تضمنها البيان الأخير للمجلس الأوروبي والتي تعبر عن حالة الانفصال عن الواقع والانفصام الذي تعانيه مؤسسة الاتحاد الأوروبي".

وأضاف المصدر أنه "بات جليا أن هذه المؤسسة تفتقد لأدنى درجات الاستقلالية وارتضت لنفسها أن تكون تابعا ومنفذا للسياسات الأمريكية ما أفقدها هويتها وجعل منها كياناً هلامياً بلا لون أو طعم أو رائحة".

وشدد المصدر على أن "سوريا التي هزم شعبها وجيشها المجموعات الإرهابية وداعميها من قوى الغرب الاستعماري لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونها وإعاقة عملية توطيد الاستقرار في البلاد"، لافتا إلى أن "سوريا في الأساس لا تعير أي اهتمام لمواقف هذا الاتحاد التي لا قيمة لها ولا تساوي الحبر الذي كتبت به".

وكان أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن موسكو طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدًا الخميس بشأن الهجمات الأخيرة التي شنها تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وقال بوليانسكي - في تصريح أوردتها وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - إن هناك قلقًا عميقًا لدى موسكو إزاء التقارير المتعلقة بهجمات تنظيم "داعش" الإرهابي الأخيرة شمال شرقي سوريا، والوضع العام في ذلك الجزء من البلاد، مضيفًا أن بلاده طلبت عقد اجتماع منفصل، من المتوقع أن يتم خلاله الاستماع إلى تقرير نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس إدارة مكافحة الإرهاب بالمنظمة فلاديمير فورونكوف، وممثلين آخرين عن الأمانة العامة للأمم المتحدة حول آخر التطورات شمال شرقي سوريا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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