«كانت تتحدث في المحمول».. كيف برر سائق النزهة واقعة التحرش؟

قال المتهم بالتحرش بسيدة لفظيًّا أثناء قيادتها سيارتها بمنطقة النزهة خلال مناقشتة أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة إنه أثناء قيادته سيارة بمنطقة النزهة تفاجئ بانحراف سيارة نحوه وعندما تقدم عنها لمعرفة من سائقها، وجدها فتاة تقود السيارة أثناء استخدامها هاتفها المحمول.

وأضاف المتهم، أنه حدث بينهما خلافات بسبب انحراف سيارتها عليه فقام بسبها.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" لإحدى السيدات التي تضررت من قائد سيارة "محددة" بعد التعدي عليها بالسب والتحرش اللفظي حال استقلالها سيارتها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسيارة المُستخدمة وتبين أنه (سائق بإحدى شركات النقل الخاص) لا يحمل تراخيص.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على إثر حدوث خلافات بينهما لانحراف المذكورة بسيارتها عليه أثناء القيادة حال استخدامها الهاتف المحمول.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.