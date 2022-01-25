الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه المنيا» يتابع الموقع التنفيذي لمحطات «حياة كريمة» (صور)

رئيس مياه المنيا
رئيس مياه المنيا يجتمع بالشركات المنفذة لمحطات المياه

عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع استشاري الشركة واستشاري الشركات المنفذة والشركات المنفذة لمحطات مياه حياة كريمة، لمتابعة الموقف التنفيذي لها، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

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وتشمل محطات المياه التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة محطات “مياه العدوة بطاقة انتاجية 200ل/ث و جزيرة شارونة بمغاغة بطاقة انتاجية 100ل/ث و جنوب ملوى بطاقة انتاجية 450ل/ث و الشيخ تمي بأبو قرقاص بطاقة انتاجية 100ل/ث وتوسعات محطة دير مواس بطاقة انتاجية 300ل/ث” حيث تبلغ التكلفة التقديرية لهذه المحطات ما يبلغ حوالى 800 مليون جنيه.

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وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا على ضرورة إنجاز كافة الاعمال طبقا للبرامج الزمنية المقدمة من الشركات والعمل علي مدار الـ24 ساعة وزيادة العمالة والمعدات بالمواقع لإنهاء الاعمال في الموعد المحدد

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وكلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي مسئولي مبادرة حياة كريمة بالشركة بمتابعة الأعمال على أرض الواقع وإزالة المعوقات والمشكلات التي تواجه هذه المشروعات  وسرعة الانتهاء من الأعمال قبل يوم 30  من شهر يونيو من العام الحالي

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وقام رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا بعدة جولات لتفقد  مشروعات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها وتشرف عليها الشركة بالمراكز الخمس كان آخرها متابعة توسعات محطة مياه  جنوب مركز ملوي حيث تفقد الأعمال التي تجري بالمحطة وشدد علي القائمين بسرعة تنفيذها والإنتهاء منها حسب الجدول المحدد له.

رئيس مياه المن أجتماع مع أستشاري الشركات المنفذة لمحطات المياه بمشروعات حياة كريمة متابعة نسب التنفيذ المهندس رجب السعيد جبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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