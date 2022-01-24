ساسى يوافق على حل أزمة مستحقاته وديًا

أعاد مسئولو نادى الزمالك فتح ملف تجديد عقد المغربى أشرف بن شرقى، نجم فريق الكرة، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، خاصة بعد نجاحهم فى سداد المستحقات المالية له قبل أيام.

ورغم المحاولات المستمرة من جانب إدارة الزمالك للاتفاق مع «بن شرقى» على بنود عقده، باءت جميع المحاولات بالفشل، بسبب الخلاف على بند الشرط الجزائى فى العقد.

وأنهى مسئولو الزمالك ملف المستحقات المتأخرة للاعب، قبل أيام، عبر تحويل ١٢ مليون جنيه إلى حسابه، لتأكيد حسن النوايا من جانبهم، ورغبتهم فى الإبقاء عليه مع الفريق. وأبلغ التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الدحيل القطرى، إدارة الزمالك بموافقته على حل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة بشكل ودى، وطلب منها إرسال مذكرة تسوية للتوقيع عليها بشكل رسمى، وبالتالى التنازل عن القضية التى سبق وأقامها ضد النادى بسبب مستحقاته التى تقترب من نصف مليون دولار.