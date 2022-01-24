الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «التضامن».. إعلان عدد الجمعيات المتقدمة لتوفيق أوضاعها والكشف على 53 ألف موظف

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

التضامن: تدريب الشباب للعمل بمهنة رفيق المسن لتقديم الرعاية الشاملة له

أكدت سماح رفعت، مدير مشروع رفيق المسن بوزارة التضامن، أن "رفيق المسن" فكرة وخدمة إنسانية أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية كبار السن صحيًا واجتماعيًا، والهدف منها الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسن داخل منزله.

https://www.dostor.org/3693179

 

 «التضامن» تعلن عدد الجمعيات الأهلية التى تقدمت لتوفيق أوضاعها 
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام آخر ينتهي في 11 يناير 2023 والذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية 2022 عاما للمجتمع المدني، سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة.
https://www.dostor.org/3693189

 

 علاج الإدمان: الكشف على 53 ألف موظف بالجهاز الإدارى بالقاهرة
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن 53072  موظفًا بالجهاز الإداري بمحافظة القاهرة والهيئات التابعة لها خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات

وأضاف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم استهداف المصالح الحكومية بالمحافظة.
https://www.dostor.org/3693635

 

 «التضامن»: تكثيف حملات التوعية من الإدمان بالمناطق بديلة العشوائيات 

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  بتكثيف تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وأيضا الأنشطة والمبادرات التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة لكافة الفئات في ظل تنفيذ الصندوق مبادرات توعوية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب لإبراز أضرار تعاطى المخدرات

https://www.dostor.org/3693661

 

مخدرات التضامن الاجتماعي المجتمع المدنى وزيرة التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية تدريب الشباب نيفين القباج منظمات المجتمع المدني رعاية كبار السن قرار مجلس الوزراء

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وائل لطفي

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