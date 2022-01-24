«التضامن» تعلن عدد الجمعيات الأهلية التى تقدمت لتوفيق أوضاعها

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام آخر ينتهي في 11 يناير 2023 والذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية 2022 عاما للمجتمع المدني، سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذين انتهوا من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم بلغ 32 ألف مؤسسة أهلية، منهم 28 ألف طلب كامل المستندات.

وأشارت إلى أن جميع المنظمات الدولية العاملة في مصر قد تقدمت بملفات توفيق أوضاعها الأمر الذى يؤكد ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر.

وأوضحت أن الهدف من القانون هو إتاحة فترة زمنية إضافية لكافة منظمات المجتمع المدني للتسجيل وتوفيق الأوضاع، خاصة أن الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة لمواجهة جائحة كوفيد 19 قد منعت بعض المنظمات الأهلية من عقد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية لإقرار اللوائح التنفيذية والقواعد والإجراءات.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن 3 آلاف جمعية ومؤسسة تنتهي حاليًا من استكمال ملفاتها على موقع المنظومة للحصول على قرار إشهارها إلكترونيًا بموجب الإخطار وفقًا لما تم النص عليه في الدستور.

وتهدف المنظومة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر للتعرف على المساهمات التنموية وتعظيم أثرها على الفئات المستهدفة.

وأكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه من حق الجمعيات إنشاء فروع لها في الخارج، وفقا للقانون الجديد 149 لعام 2019، لافتا إلى اتجاه الجمعيات لإنشاء هذه الفروع خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توفيق أوضاعها وموافقة وزارتي التضامن والخارجية.