الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تعلن عدد الجمعيات الأهلية التى تقدمت لتوفيق أوضاعها

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام آخر ينتهي في 11 يناير 2023 والذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية 2022 عاما للمجتمع المدني، سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذين انتهوا من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم بلغ 32 ألف مؤسسة أهلية، منهم 28 ألف طلب كامل المستندات.

FB_IMG_1642995473221

وأشارت إلى أن جميع المنظمات الدولية العاملة في مصر قد تقدمت بملفات توفيق أوضاعها الأمر الذى يؤكد ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر.

وأوضحت أن الهدف من القانون هو إتاحة فترة زمنية إضافية لكافة منظمات المجتمع المدني للتسجيل وتوفيق الأوضاع، خاصة أن الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة لمواجهة جائحة كوفيد 19 قد منعت بعض المنظمات الأهلية من عقد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية لإقرار اللوائح التنفيذية والقواعد والإجراءات.

FB_IMG_1642995479463

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن 3 آلاف جمعية ومؤسسة تنتهي حاليًا من استكمال ملفاتها على موقع المنظومة للحصول على قرار إشهارها إلكترونيًا بموجب الإخطار وفقًا لما تم النص عليه في الدستور.

وتهدف المنظومة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر للتعرف على المساهمات التنموية وتعظيم أثرها على الفئات المستهدفة.

وأكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه من حق الجمعيات إنشاء فروع لها في الخارج، وفقا للقانون الجديد 149 لعام 2019، لافتا إلى اتجاه الجمعيات لإنشاء هذه الفروع خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توفيق أوضاعها وموافقة وزارتي التضامن والخارجية.

FB_IMG_1642995476927
مجلس الوزراء التضامن الاجتماعي المجتمع المدنى وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي منظمات المجتمع المدني قرار مجلس الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

يصل إلى الصقيع.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصحة تكشف إجراءات حماية المخالطين من الإصابة بفيروس كورونا

التحقيق في إصابة أسرة كاملة إثر «أنبوبة غاز» بالعياط

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 24-1-2022

«تعليم الفيوم» تتابع وصول كتب الفصل الدراسي الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

محمد العسيري

على حَسبْ الريح.. ما يودى

ماجد حبته

قها وإدفينا.. ضياع وعودة

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات