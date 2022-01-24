التضامن: تدريب الشباب للعمل بمهنة رفيق المسن لتقديم الرعاية الشاملة له

أكدت سماح رفعت، مدير مشروع رفيق المسن بوزارة التضامن، أن "رفيق المسن" فكرة وخدمة إنسانية أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية كبار السن صحيًا واجتماعيًا، والهدف منها الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسن داخل منزله.

وأضافت في تصريحاتها، أنه يتم تدريب وتأهيل عدد من الشباب للعمل بمهنة رفيق المسن لتقديم الرعاية الشاملة للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومتطلباته الحياتية اليومية، ويستفيد من هذه الخدمة المسنين والأشخاص المتقاعدين عن العمل.

ويستهدف المشروع تقديم خدمات الرعاية لمن يحتاجها في كنف أسرته، بعيدا عن البحث عن دور رعاية، والحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى وإبقاء المسن وتقديم الرعاية له فى مسكنه الذى قضى فيه مشوار حياته وتوفير البديل للرعاية المؤسسية للمسنين.

وفيما يخص طالب وظيفة رفيق المسن أوضحت مدير مشروع رفيق مسن أنه لابد من أن يتوافر فيه عدد من الشروط، أبرزها: أن يتراوح عمره بين 20 و45 عامًا، وأن يكون حاصلاً على مؤهل تعليمي متوسط، وأن يكون خاليًا من الأمراض النفسية والجسدية، واجتياز المقابلة الشخصية التي تعدها وزارة التضامن بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، أن يقدم شهادة تحدد موقفه من التجنيد بالنسبة للذكور، أن يكون حسن السير والسلوك.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن وظيفة رفيق مسن تقدم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية.

تعمل فى الحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن.

تساعد فى تخفيف الضغط علي مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين.

توفر وظائف للراغبين في العمل ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة رفيق مسن.

ويبلغ عدد المسنين فى مصر حوالي 7 ملايين مسن فيمن يبلغ 60 عامًا، أي نحو 7% من السكان.