«التضامن»: تكثيف حملات التوعية من الإدمان بالمناطق بديلة العشوائيات 

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتكثيف تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وأيضا الأنشطة والمبادرات التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة لكافة الفئات في ظل تنفيذ الصندوق مبادرات توعوية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب لإبراز أضرار تعاطى المخدرات.

كما وجهت الوزيرة باستمرار تنفيذ البرامج التوعوية فى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بمحافظة القاهرة ومنها "الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وأسطبل عنتر"، حيث تم افتتاح 3 عيادات للصندوق فى هذه المناطق لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء هذه المناطق مجانا وفى سرية تامة،كما تم افتتاح عيادات فى المناطق المطورة ببعض المحافظات الأخرى، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة “بديلة العشوائيات ‪” بجانب وجود 6 مراكز متخصصة لعلاج مرضى الإدمان بالمحافظة، فى حين يصل إجمالي عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن الى 28 مركز علاجي متخصص فى 17 محافظة حتى الآن .



وأوضحت، وزيرة التضامن أن حملة طرق الأبواب تلقى تجاوبا كبيرا من أهالي هذه المناطق الذين حرصوا على الاستماع لمتطوعي الصندوق، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات التوعية عن أضرار التعاطي، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات باعتبار أنها تساعد على نسيان الهموم والتركيز وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض.



وتابعت، أن الحملة تستهدف زيادة الوعي بين الأهالي، لاسيما الشباب والمراهقين، وايضا تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كافة الأسر المقيمة بهذه المناطق.