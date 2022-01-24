الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: تكثيف حملات التوعية من الإدمان بالمناطق بديلة العشوائيات 

انت أقوى من المخدرات
انت أقوى من المخدرات

 وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  بتكثيف تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وأيضا الأنشطة والمبادرات التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة لكافة الفئات في ظل تنفيذ الصندوق مبادرات توعوية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب لإبراز أضرار تعاطى المخدرات.

كما وجهت الوزيرة باستمرار تنفيذ البرامج التوعوية فى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بمحافظة القاهرة ومنها "الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وأسطبل عنتر"، حيث تم افتتاح 3 عيادات للصندوق فى هذه المناطق لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء هذه المناطق  مجانا وفى سرية تامة،كما تم افتتاح عيادات فى المناطق المطورة ببعض المحافظات الأخرى، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة “بديلة العشوائيات ‪” بجانب وجود 6 مراكز  متخصصة  لعلاج مرضى الإدمان  بالمحافظة، فى حين يصل إجمالي عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط  الساخن الى 28 مركز علاجي متخصص فى 17 محافظة حتى الآن .
 
وأوضحت، وزيرة التضامن أن حملة طرق الأبواب تلقى تجاوبا كبيرا من أهالي هذه المناطق الذين حرصوا على الاستماع  لمتطوعي الصندوق، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات التوعية عن أضرار التعاطي، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات باعتبار أنها تساعد على نسيان الهموم والتركيز وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض.


وتابعت، أن الحملة تستهدف زيادة الوعي بين الأهالي، لاسيما الشباب والمراهقين، وايضا تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كافة  الأسر المقيمة بهذه المناطق.

مخدرات وزيرة التضامن محافظة القاهرة رئيس الجمهورية وزيرة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

مصدر داخل معسكر المنتخب يكشف موقف الونش من مباراة كوت ديفوار

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

إخلاء سبيل 11 متهما بكفالة 2000 جنيه بقضية «الطالبة بسنت»

خريطة سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصحة: قرار خفض سن تلقى لقاح «فايزر» للأطفال إلى 5 سنوات ما زال تحت الدراسة

تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة حول سبب وفاة «طبيب البحيرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

النخبة بين الثورة والإصلاح

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية