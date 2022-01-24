حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة كيلو من مخدر الآيس في سوهاج

أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس عاطلين لاتهامهما بحيازة كيلو جرام لمخدر الآيس بقصد الاتجار في سوهاج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة سوهاج يقومان بإدارة بؤرة إجرامية مسلحة وتخصصا فى الإتجار بمخدر الآيس وترويجه على عملائهما متخذين من مركز شرطة البلينا مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني – الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج.

وتم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزتهما (1،250 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" – 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية – 2 دراجة نارية "إحداهما مُبلغ بسرقتها" – ميزان حساس - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية لإجمالي المواد المخدرة المضبوطة 2.5 مليون جنيه تقريبًا وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.