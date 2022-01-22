استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 ألفا و473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و136 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و842 ألفا و11 والوفيات إلى 99 ألفا و129 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و580 ألفا و878 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 9 ألاف و874 حالة إصابة جديدة بكوفيد و86 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 870 ألفا و751 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 32 ألفا و604 حالات حتى الآن.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 791 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 194 ألفا و607 حالات إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2846 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1390 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 212 ألفا و289 حالة، بإجمالي وفيات 1536 .

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 15 ألفا و169 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و132 ألفا و329 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 3907 حالات تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 984 الفا و751 حالة ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 7009 إصابات جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 726 ألفا و274 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و529 حالة وفاة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 آلاف و112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و369 ألفا و814 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 22 ألفا و19 حالة وفاة.

وفي الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة إنه تم تسجيل 23 إصابة محلية و40 حالة إصابة لوافدين من الخارج، خلال 24 ساعة. وأضافت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها، ليستقر العدد الإجمالي لحالات الوفاة التي سجلتها الصين منذ بدء الجائحة عند 4 آلاف و636 حالة وفاة منذ ما يقرب من عام، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 105 آلاف و547 إصابة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت 30 ألفا و552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و97 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 3 ملايين و387 ألفا و524 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 53 ألفا و406 حالات وفاة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و360 ألفا و19 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و77 حالة وفاة.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، تسجيل 2656 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2087 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 424 ألفا و822 حالة إصابة.