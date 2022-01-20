وزير المالية: الدولة تسير بأقصى سرعة.. والأمن نعمة لا تقدر بثمن

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور، ستنعكس على قيمة العلاوة والحافز الإضافي التي ستصل بالنسبة للدرجة الممتازة لـ650 و700 جنيه عقب خصم التأمينات والاشتراكات.

وتابع خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك إدراك من القيادة السياسية للأوضاع المعيشية، التي ينتج جزء كبير منها جراء الأوضاع العالمية المتأثرة بجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتعيين 30 ألف معلم سنويا.

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