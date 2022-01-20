الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط موقع وزارة التموين لتحديث بيانات بطاقة التموين 2022

التموين
التموين

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة رابط تحديث بيانات بطاقة التموين لأصحاب البطاقات التموينية لاستكمال بياناتهم والتأكد من ممتلكات وحيازات مستحقي الدعم، لتحديد الأسر الأولى بالرعاية ومستحقي الدعم التمويني، من خلال التسجيل عبر موقع دعم مصر لخدمات التموين في جميع محافظات مصر.

رابط موقع وزارة التموين لتحديث البيانات 2022

وخصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 للمواطنين للتيسير عليهم وتوفير الوقت في تحديث بياناتهم بكل سهولة من خلال اتباع الإجراءات التالية:

-(الخطوة الأولى): تسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر الرسمي عبر tamwin.com.eg.

-(الخطوة الثانية): اختيار إحدى الخدمات التموينية المتاحة عبر موقع دعم مصر والتي تتطلب إدخال رقم الهاتف المحمول أولًا.

-(الخطوة الثالثة): الضغط على أيقونة إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

-(الخطوة الرابعة): إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

-(الخطوة الخامسة): كتابة رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقمًا.

-(الخطوة السادسة): الضغط على  أيقونة إرسال الرقم السري.

ومن هذا الجانب، يجب ملئ جميع خانات تحديث البطاقات التموينية، حتى لا تتعرض لأي عملية وقف، فبعد الانتهاء من خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، يستقبل صاحب البطاقة التموينية رسالة نصية تحتوي على الرقم السري لبطاقة التموين المُحدثة على رقم الهاتف المحمول الذي تم تدوينه ضمن بيانات بطاقة التموين.

الجدير بالذكر أنه حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، من عدم تحديث بيانات بطاقة التموين، وأوضحت الوزارة أن أنّه لن يضار أي مواطن مستحق للدعم من عملية استكمال بيانات بطاقة التموين سواء دعم التموين، أو دعم الخبز، فيما سيتم حذف بطاقة كل مواطن يرفض أو يمتنع عن استكمال بيانات بطاقة التموين، في جميع أنحاء محافظات الجمهورية.

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وائل لطفي

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