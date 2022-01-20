«أكرم» حول السكوتر لمقهى متنقل على كورنيش الإسكندرية (فيديو)

صندوق خشبي صغير، مثبت على سكوتر، جعل منه «أكرم» فكرة مقهى متنقل على كورنيش الإسكندرية، ليقدم من خلال المشروبات الساخنة والحلوى الدافئة في أيام شتاء الإسكندرية.

على كورنيش منطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية التقت “الدستور” بصاحب مشروع الكافيه المتنقل للتعرف من خلال بث مباشر على تفاصيل الفكرة.

اكرم امام مشروع الكافيه المتنقل

يقول أكرم مصطفى فاروق، 28عامًا، خريج الترسانة البحرية، أنه عمل في مجال دراسته لعدة أعوام، ولكنه اتجه بعد ذلك للعمل الحر، حيث بدأ في التفكير بتأسيس مشروع خاص به، لافتًا أنه استلهم الفكرة من فتاة سكندرية نفذت نفس المشروع على سكوتر، وأيضًا من شاب آخر يقوم بتحضير المشروبات على الفحم من خلال دراجته.

اكرم امام مشروع الكافيه المتنقل

وأضاف لـ«الدستور» أنه قرر ان يستغل الاسكوتر الخاص به في مشروع، حيث توجه إلى ورشة للنجارة وبدأ في تنفيذ تصميم صندوق خشبي تم تثبيته أعلى السكوتر ليضم جميع الخامات التي تستخدم في تحضير أصناف المشروبات الساخنة، من القهوة بأنواعها، والشاي والنسكافيه، وجميعها يتم تحضيرها على الفحم الذي يجعل منها مذاق خاص.

اكرم امام مشروع الكافيه المتنقل

وتابع أنه بدأ في تقديم بجانب المشروبات نوع من الحلويات وهو «الوافل»، ويتم تحضيره من خلال الماكينة الخاصة به ساخن ويضاف إليه الشيكولاتة والنوتيلا بحسب الطلب، لافتًا أنه يقدمه بسعر 20 جنيهًا، في حين أنه يباع في الكافيهات بـ40جنيه.

اكرم امام مشروع الكافيه المتنقل

وأوضح أنه عندما أقدم على الفكرة لاقى دعم وتشجيع من والديه وأصدقائه بشكل كبير، وأصبح لديه في مدة بسيطة زبائن دائمة اعتادت على احتساء القهوة منه، مشيرًا إلى أنه من محبين القهوة وتحضيرها لذلك هو يعمل في شيئ يحبه وسعيد به.

اكرم امام مشروع الكافيه المتنقل

وأشار إلى أنه كل شاب لديه فكرة او طموح في عمل ما لا يتردد في ذلك ولا بد من أن يعتمد على نفسه ويبدأ في التنفيذ، ولا يستمع إلى الانتقادات بل يجعل الإيجابية هي طريقه في عمله قائلًا: «العمل الشريف مش عيب، ولازم نحب شغلنا علشان نقدر نكبر فيه، واتمنى أن مشروعي يكون بداية لبراند خاص بي».

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