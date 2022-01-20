شيماء سيف بين «فى بيتنا روبوت 2» و«أحلام سعيدة»

تعيش الفنانة شيماء سيف حالة من النشاط الفني، حيث تواصل حاليا تصوير الجزء الثاني من مسلسل “في بيتنا روبوت” والذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا بشخصية زومبا التي قدمتها ضمن أحداث العمل.

وتواصل شيماء سيف تصوير دورها برفقة كل من ليلى زاهر وعمرو وهبة وهشام جمال.

ويكثف أبطال العمل تصوير أحداثه مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

والمسلسل من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني واحتفظ الجزء الثاني من المسلسل بطاقم العمل من الشباب ومنهم عمرو وهبة وشيماء سيف وطه دسوقي وعدد من الوجوه الجديدة التي تشارك في المسلسل.

ومن المقرر التصوير خلال الأسابيع القادمة بشكل مكثف للانتهاء منه في الوقت المحدد بعد تأجيل التصوير لأكثر من مرة.

وكان الجزء الأول من مسلسل «في بيتنا روبوت» قدم قبل شهر رمضان الماضي في قالب كوميدي وهو مسلسل ينتمب إلى فئة أعمال الميني دراما، حيث تم عرضه من 15 حلقة، من إنتاج روزناما للإنتاج الفني بالتعاون مع سينرجي وكتبه الثنائى أحمد محيى وأحمد المحمدي، وأخرجه وليد الحلفاوي.

وعلى جانب آخر تواصل شيماء سيف تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد “أحلام سعيدة” أمام النجمة يسرا فى عدد من المناطق المتفرقة فى القاهرة بصحبة أبطال العمل، ووضعت الشركة المنتجة للعمل خطة زمنية للانتهاء من تصويره أكبر عدد من مشاهده قبل حلول شهر رمضان.

ويواصل المخرج عمرو عرفة تصوير العمل بشكل يومى لمدة 12 ساعة يوميا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

ويناقش العمل مجموعة من المشكلات التي تهم المرأة المصرية ومنها مشكلة بطالة الأزواج وعمل السيدات للإنفاق على الأسرة، وكذلك فكرة تأخر الزواج ورفض بعض السيدات والفتيات للفكرة بشكل عام، والمسلسل الجديد من إخراج عمرو عرفة، في تعاون جديد مع النجمة يسرا بطلة العمل.

مسلسل “أحلام سعيدة ” من بطولة يسرا وغادة عادل، وانتصار، ومي كساب، وشيماء سيف، ونبيل نور الدين، وعماد رشاد، وعدد آخر من النجوم، ومن إنتاج العدل جروب، وتأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.