استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2022.. كم باقي على الشهر الكريم؟

استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2022.. كم يوم متبقي على الشهر الكريم؟ من الأسئلة التي تتصاعد حدة البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد استطلاع الهلال وعدد الأيام المتبقية على رمضان وطقوس الاحتفال بالشهر الفضيل في مصر.

استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2022

تستطلع اللجنة المكلفة من قبل دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان يوم 29 من شهر شعبان والذي يوافق هذا العام يوم 1 إبريل المقبل 2022 وتتألف اللجنة المكلفة برؤية هلال الشهور الهجرية من عضو من دار الإفتاء ومشيخة الأزهر الشريف وهيئة المساحة العامة وذلك في كافة المراصد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية والتي ترفع بها تقرير لدار الإفتاء لإعلان موعد بدء الشهر.

ويتساءل الكثير عن عدد ساعات الصيام في شهر رمضان المقبل وفقا للأمسية التي وضعها معهد البحوث الفلكية بناءً على الحسابات التي أجرتها، وتبين أن عدد الساعات قد تصل إلى 16 ساعة يوميا.

كم يوم متبقي على الشهر الكريم؟

70 يوما فقط هم عدد الأيام المتبقية، حيث يأتي رمضان 2022 يوم 2 إبريل المقبل وفقا للحسابات الفلكية بفارق 11 يوما على رمضان الماضي 2021 الذي جاء في 13 أبريل.

وتبحث حاليا وزارة الأوقاف على ضوابط تحكم صلاة التراويح داخل المساجد في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وارتفاع أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين في مختلف دول العالم ولا تظهر أعراضه في الأيام الأولى للإصابة.

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طقوس الاحتفال بشهر رمضان في مصر

عقب استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2022 يبدأ طقوس الاحتفال بالشهر الكريم من صلاة التراويح في المساجد وتزيين الشوارع بالزينة الرمضانية سواء الورقية أو الخيمية، بالإضافة إلى إنارة كافة الشوارع ولعب الأطفال في الشوارع بالفوانيس والألعاب النارية بالإضافة إلى انتشار المأكولات والمشروبات الرمضانية التي ترتبط بالسحور أو الفطار مثل الحلويات الرمضانية وغير ذلك.

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