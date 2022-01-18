كم باقي على رمضان 2022 .. باقي أسابيع قليلة

كم يوم باقي على رمضان 2022؟، سؤال يتم تداوله يوميا على ألسنة ملايين المسلمين في مختلف دول العالم، وذلك للاستعداد لأيام الشهر الكريم، نظرًا لما له من عادات وتقاليد خاصة لدى معظم الأسر والبيوت، حيث تكثر فيه الصلوات والعبادات، نظرًا للأجر المضاعف من الله تعالى.

كم يوم باقي على رمضان 2022

توقيت أول يوم شهر رمضان الكريم 1443 فلكيًا يأتي هذا العام يوم السبت، الموافق 2 إبريل لسنة 2022، كما أكدت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1443 الهجري تكون 354 يومًا، وبذلك تكون سنة بسيطة، وبالإجابة على كم يوم باقي على رمضان 2022 فإنه يتبقى حوالي 74 يومًا على بداية أولى ساعات الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، فإن شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النيران، وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن رؤية هلال شهر رمضان المعظم حدث سنوي، لكنها تتابع الرؤية بشكل شهري، حيث يأتي كل ذلك بارتباطها بالعبادات الشرعية والعبادات الإسلامية؛ وهي شهر رمضان المعظم وشهر شوال وشهر ذو الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال شهر رمضان وشهر هلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصح تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية لدى المسلمين في جميع الأماكن.

وفي سياق منفصل، يكون يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر فبراير 2022، بداية شهر رجب لسنة 1443 هجرياً، وذلك طبقاً للحسابات الفلكية التي يُعدها معهد البحوث الفلكية.

الاجازات الرسمية في 2022

عيد الشرطة:

توافق يوم 25 يناير 2022



- عيد تحرير طابا :

توافق يوم السبت 19 مارس 2022



- عيد تحرير سيناء :

توافق يوم الإثنين 25 أبريل 2022



- شم النسيم :

توافق يوم الاثنين 25 أبريل 2022



- عيد العمال :

توافق يوم الأحد 1 مايو 2022



- عيد الفطر المبارك:

توافق يوم الاثنين 2 مايو 2022



- ثورة 30 يونيو :

توافق يوم الخميس 30 يونيو 2022



- وقفة عرفات :

توافق يوم الجمعة 8 يوليو 2022



- عيد الأضحى المبارك :

توافق يوم السبت 9 يوليو 2022



- عيد ثورة 23 يوليو :

توافق يوم السبت 23 يوليو 2022



- رأس السنة الهجرية :

توافق يوم السبت 30 يوليو 2022



- عيد القوات المسلحة:

توافق يوم الخميس 6 أكتوبر 2022



- عيد المولد النبوي الشريف :

توافق يوم السبت 8 أكتوبر 2022

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